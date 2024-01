Indiana Jones: il titolo del nuovo gioco Bethesda potrebbe essere stato svelato

Sono presenti anche due registrazioni di url con protagonista Indiana Jones and the Great Circle, che risulta avere siti registrati per quanto riguarda il dominio .com con https://indianajonesandthegreatcirclegame.com e https://indianajonesandthegreatcircle.com, ma ce ne sarebbero anche altri con il medesimo nome.

Il nome è stato scoperto dall'utente Twitter Kurakasis, anche lui piuttosto specializzato nel ricavare informazioni da trademark, brevetti e altri documenti celati in giro per la rete, ma essendoci anche degli url registrati a un trademark vero e proprio la questione sembra essere molto verosimile.

Potrebbe essere emerso online prima del suo annuncio ufficiale il titolo del nuovo gioco MachineGames e Bethesda su Indiana Jones , in base a un trademark recentemente registrato da LucasFilm Games: si tratterebbe di Indiana Jones and the Great Circle.

Indiana Jones and the Great Circle?

Indiana Jones, un fotogramma del primo teaser che svela un "Ancient Circle"

L'idea è che questi elementi stiano uscendo fuori adesso a pochi giorni dalla presentazione ufficiale, durante la quale il nome del gioco dovrebbe effettivamente essere annunciato al pubblico.

Il nome The Great Circle collegato a Indiana Jones sembra sia specificamente legato all'ambito dei videogiochi, registrato la prima volta già due anni fa in Europa ma emerso in forma completa solo in questo recente leak di informazioni.



In effetti, anche il tweet pubblicato da Bethesda UK nelle ore scorse contiene un breve video teaser in cui compare una sorta di ornamento circolare, che potrebbe avere a che fare con questo misterioso Great Circle, tuttavia non possiamo ancora prendere la questione come ufficiale.

Ricordiamo che il nuovo Indiana Jones è tra i protagonista dell'Xbox Developer Direct annunciato per la settimana prossima, ovvero il 18 gennaio 2024, alle ore 21:00, nel quale il gioco verrà mostrato per la prima volta. Secondo alcune voci di corridoio, sembra che possa essere in arrivo già nel 2024, uscendo prima di quanto si potesse pensare in precedenza.