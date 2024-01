Cosa giocherete questo weekend? Palworld o Prince of Persia The Lost Crown?

Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Prince of Persia The Lost Crown e, se avete iniziato a giocarci da poco, al nostro articoli con alcuni trucchi e consigli per facilitarvi la vita sin dalle prime ore.

Il debutto di Palworld e il ritorno di The Last of Us Parte 2

The Last of Us Parte 2 Remastered

Altra novità di questa settimana è l'inizio dell'Accesso Anticipato di Palworld, il cosiddetto "Pokémon con le armi" che tanto aveva incuriosito i giocatori negli ultimi anni. Ebbene, il titolo di Pocketpair non si è dimostrato solo un emulo dei Pokémon caratterizzato da una vena più violenta, ma anche un survival che mette sul piatto una grande varietà di gameplay e mondo enorme piacevole da esplorare, come abbiamo avuto modo di parlarvi nella nostra anteprima di Palworld.

Il gioco si sta rivelando un vero e proprio successo, come dimostrano i 370.000 e oltre utenti contemporanei registrati su Steam ieri e il traguardo del milione di giocatori attivi raggiunto in sole 8 ore dalla pubblicazione su Xbox, PC e Game Pass.

Questa settimana è arrivato anche The Last of Us Parte 2 Remastered, la riedizione per PS5 del secondo capitolo della celebre serie di Naughty Dog. Come spiegato nella nostra recensione, nonostante i miglioramenti relativi al comparto grafico non siano poi così marcati rispetto all'aggiornamento gratuito uscito in precedenza, questa nuova versione mette sul piatto un'avvincente modalità sopravvivenza roguelike che potrebbe regalare decine di ore di divertimento a chi ha apprezzato le dinamiche di combattimento e stealth del gioco, assieme ad altri contenuti extra che possono giustificare l'esborso di 10 euro per l'upgrade dalla versione PS4.

E dunque, con quali giochi passerete questo fine settimana? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.