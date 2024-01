Tekken 8: svelate le dimensioni e la data del preload su PS5

Il debutto di Tekken 8 nei negozi ormai dista meno di una settimana e come al solito sono arrivati i dettagli sulle dimensioni e l'inizio dei preload delle versioni digitali per PS5 grazie a PlayStation Game Size.

Stando alle informazioni condivise, la nuova iterazione della serie picchiaduro di Bandai Namco occuperà 80,137 GB su PS5. Tale dimensioni si riferiscono alla versione 1.001.001 del gioco, dunque con già applicata una prima patch, ma non è da escludere un ulteriore aggiornamento al day one che potrebbe far aumentare o diminuire leggermente il peso complessivo dell'applicazione.

Per quanto riguarda il preload, come da tradizione del PlayStation Store il precaricamento delle copie digitali sarà disponibile allo scoccare della mezzanotte del 24 gennaio, ovvero due giorni prima il lancio ufficiale di Tekken 8, che vi ricordiamo essere fissato al 26 gennaio 2024.