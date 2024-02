Cosa giocherete questo weekend? Banishers: Ghosts of New Eden, Tomb Raider o Mario vs. Donkey Kong?

Siamo giunti alla fine di un'altra settimana davvero ricca di novità e uscite interessanti, tra grandi rivelazioni e nuovi giochi disponibili, pertanto in tutto questo la domanda fondamentale resta sempre la stessa arrivati a questo punto: cosa giocherete questo weekend?

Già a guardare gli ultimi 7 giorni di mercato ci sono diverse novità che possono rappresentare candidati ideali come giochi da portare avanti durante il fine settimana, a partire da Banishers: Ghosts of New Eden, il nuovo action adventure sviluppato da Don't Nod, autori di Life is Strange e Vampyr, che anche in questo caso sono riuscit a costruire un mondo davvero interessante.

Potrebbe dunque essere il momento ideale per visitare New Eden e seguire le avventure di Red e Antea, cacciatori di fantasmi professionisti ma che si ritrovano loro malgrado ad avere a che fare fin troppo con il mondo metafisico, imponendo decisioni difficili e ritrovandosi in situazioni memorabili, come riferito nella nostra recensione di Banishers: Ghosts of New Eden.