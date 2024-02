The Mandalorian diventerà uno sparatutto sviluppato da Respawn, secondo un rumor

The Mandalorian, la celebre serie televisiva con Pedro Pascal, è destinata a diventare uno sparatutto in prima persona sviluppato da Respawn Entertainment: lo sostiene il noto leaker Tom Henderson, che come sappiamo sbaglia molto di rado.

Stando alle fonti di Henderson, il progetto si troverebbe ancora nelle fasi iniziali ma sono già stati stabiliti alcuni aspetti, come ad esempio il fatto che nel gioco controlleremo un cacciatore di taglie mandaloriano, sullo sfondo di una galassia dominata dall'Impero.

Un altro elemento apparentemente consolidato è quello della grande mobilità del protagonista, legata all'uso del jetpack e alle manovre acrobatiche che questo dispositivo consente di effettuare, come scatti verticali, scivolate in stile Apex Legends e altro ancora.

Henderson riferisce inoltre che il gioco ci spronerà a utilizzare uno stile di combattimento che sia il più spettacolare possibile, premiando l'esecuzione di manovre d'impatto con delle ricompense che includono la possibilità di ricaricare la salute.