Borderlands 4 verrà annunciato alla Summer Game Fest: le voci si fanno più consistenti

Sappiamo già che 2K Games ha intenzione di annunciare un nuovo gioco di una sua proprietà intellettuale famosa durante la Summer Game Fest, ma ora assumono consistenza le voci che puntano su Borderlands 4, che potrebbe essere effettivamente presentato nel corso dell'evento previsto per domani sera, 7 giugno.

Quello che era noto ufficialmente, anche attraverso le parole di Geoff Keighley, organizzatore dell'evento, è che durante la Summer Game Fest 2K Games presenterà "il prossimo capitolo di uno dei suoi più grandi e amati franchise", cosa che manteneva aperte diverse possibilità.

Il dubbio era principalmente tra due possibili titoli per l'evento: Mafia 4 o Borderlands 4, perché sappiamo che entrambi sono già in sviluppo e devono però ancora essere annunciati in via ufficiale al pubblico e presentati in qualche forma.