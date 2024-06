Xbox Game Pass starebbe per ricevere altri due giochi: un'ex-esclusiva PS5 e un titolo Nickelodeon

Tuttavia, la suggestione è interessante e i due titoli sembrano piuttosto adatti a Game Pass, in attesa di eventuali conferme che potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Microsoft ha in effetti "saltato" il tipico annuncio dei giochi in arrivo su Game Pass per l'inizio di giugno, facendo pensare che questo avverrà nel corso dell' Xbox Games Showcase 2024, questa domenica 9 giugno .

A riportare l'informazione è ancora una volta il leaker eXstas1s , fonte che finora è risultata piuttosto affidabile anche se, ovviamente, non è certo ufficiale e la questione va dunque presa come una semplice voce di corridoio ancora priva di fondamento reale.

Secondo una nuova voce di corridoio sono emerse due possibili novità in arrivo per Xbox Game Pass , che stare per ricevere l'ex-esclusiva PS5 Tchia e Nickelodeon All Star Brawl , che dovrebbero dunque arrivare a breve all'interno del catalogo del servizio Microsoft secondo il leaker.

Due titoli particolarmente adatti a Game Pass

La questione più interessante riguarda probabilmente Tchia: si tratta di un'avventura che ci porta ad esplorare le meraviglie della Nuova Caledonia, ricostruita in maniera cartoonesca ma riprendendo leggende, atmosfere ed elementi culturali reali del paese in questione.



È stato lanciato come esclusiva console PS5 direttamente su PlayStation Plus, ma poi è arrivato anche su PC e più di recente su Nintendo Switch, dunque mancherebbe solo il passaggio a Xbox e il suo approdo direttamente al day one su Game Pass sarebbe particolarmente adatto alla tipologia di gioco in questione.

Per quanto riguarda Nickelodeon All Star Brawl, il leaker non è certo se si tratti del primo o del secondo capitolo: quest'ultimo è relativamente recente, essendo uscito alla fine del 2023, ma potrebbe comunque essere un candidato ideale per il Game Pass, visto che rientra in un genere particolarmente adatto al catalogo, come brawler multiplayer tra i più noti personaggi di Nickelodeon.

In ogni caso, attendiamo eventuali conferme.