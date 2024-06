L'Xbox Games Showcase sarà in 4K a 60 fps e ci saranno anche altri video sui giochi nei giorni seguenti

Microsoft ha precisato che l'Xbox Games Showcase, ovvero l'evento di presentazione fissato per questa domenica, 9 maggio 2024, alle ore 21:00 dalle nostre parti, verrà trasmesso in 4K a 60 fps in diretta su YouTube, e sarà seguito anche da altre presentazioni nei giorni seguenti.

Per la precisione, lo standard 4K a 60 frame al secondo è previsto per la trasmissione sul canale ufficiale YouTube di Xbox, mentre attraverso altri canali la risoluzione sarà a 1080p, mantenendo comunque il frame-rate di 60 fps, ovviamente salvo eventuali limitazioni legate all'utilizzo della banda internet.

Tuttavia, quello che risulta particolarmente interessante dal comunicato odierno da parte di Microsoft è il fatto che lo Showcase non sarà l'unico evento di presentazione previsto per i prossimi giorni, visto che la settimana successiva sono confermati vari approfondimento su singoli giochi.