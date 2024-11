Dopo Arcane arriveranno altre tre serie animate su Netflix di League of Legends, ecco dove saranno ambientate

Grazie allo straordinario successo di spettatori, Arcane diventerà la base per una sorta di "cinematic universe", con lo showrunner Christian Linke che ora ha confermato che sono in programma altre tre serie animate ambientate in altrettante regioni del mondo di League of Legends e svelando anche quali sono, suggerendo di conseguenza quali personaggi del MOBA potrebbero ritargliarsi un ruolo di primo piano.

Nello specifico, parliamo di Noxus, Demacia e Ionia. Noxus è la patria di campioni come Katarina, Darius, Cassiopeia e Draven ed è conosciuto come un potente impero noto per la sua natura espansionistica. Demacia è una nazione famosa per i suoi valori di onore, giustizia e lealtà e da cui provengono personaggi come Lux, Garen e Vayne. Infine, Ionia è un paese mistico noto per la sua magia naturale e bellezza incontaminata, patria di Yasuo, Ahri, Irelia e molti altri.