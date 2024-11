I rumor sui nuovi God of War hanno un fondamento? Il doppiatore spiega meglio di cosa stava parlando

In breve, il doppiatore di Kratos - Chris Judge - sembrava aver suggerito di sapere qualcosa, ma ora smentisce tutto, spiegando di non sapere assolutamente nulla.

Se recentemente avete visto online circolare alcuni rumor riguardo alla possibilità di novità a breve termine per nuovi giochi di God of War , dobbiamo purtroppo darvi una brutta notizia: pare essere stato tutto un malinteso, se in buona o cattiva fede non possiamo ovviamente dirlo.

Le parole del doppiatore di Kratos

Judge ha risposto alle voci di corridoio, spegnendo prontamente le speranze di novità su God of War. "Non è assolutamente vero! Non si può suggerire qualcosa di cui non si sa nulla. Farò degli annunci nel prossimo futuro", conferma, ma "posso garantire che nessuno di essi riguarderà il nostro amato God of War. Sono in attesa di aggiornamenti proprio come tutti gli altri".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le voci sono iniziate dopo una diretta in cui l'attore ha lasciato intendere in modo criptico che sono in arrivo degli "annunci", senza specificare di cosa si tratterebbe. "Le prossime due settimane saranno piene di annunci e di cose belle", ha detto a un certo punto, indicando anche una data: "Il 1° dicembre ci sarà un annuncio importante: non vedo l'ora di parlarne perché molti di voi mi hanno chiesto cosa si possono aspettare".

Qualcosa deve quindi essere annunciato, ma non è assolutamente legato a God of War. Consolatevi con una copia di God of War: Ragnarok per PS5 che è in forte sconto per il Black Friday di Amazon.