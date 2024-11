Sony BRAVIA KD-50X80L 50" 4K HDR Google TV in offerta su Amazon per il Black Friday

I dettagli del Sony BRAVIA KD-50X80L

Il Sony BRAVIA KD-50X80L è un televisore LED da 50 pollici con risoluzione 4K HDR, progettato per offrire immagini vivide e dettagliate. La tecnologia Triluminos Pro amplia la gamma cromatica, riproducendo sfumature e tonalità realistiche. Il processore X1 analizza i contenuti in tempo reale, migliorando dettagli e texture in ogni scena.

Gli X-Balanced Speaker del TV Sony Bravia.

Per gli appassionati di gaming, l'X80L offre la modalità automatica a bassa latenza per un gameplay fluido e reattivo, oltre alla mappatura automatica dei toni HDR per rivelare dettagli cruciali nelle parti più scure e luminose dello schermo. Inoltre, il televisore include l'accesso all'app BRAVIA CORE, che offre centinaia di film in qualità HDR fino a 4K, con la possibilità di riscattare 5 film e 12 mesi di streaming illimitato.