Il Retro-Bit Origin8 è un controller wireless che opera sulla frequenza di 2.4 GHz, garantendo una connessione stabile e senza ritardi. Progettato per essere compatibile sia con Nintendo Switch che con NES , offre versatilità per gli appassionati di giochi retrò e moderni.

Il Black Friday 2024 di Amazon continua con una serie di promozioni speciali. Fino alle 23:59 del 2 dicembre, sono disponibili sconti su numerosi prodotti, tra cui accessori per il gaming. Tra le offerte più interessanti, spicca il Retro-Bit Origin8: Controller Wireless 2.4 GHz per Nintendo Switch e NES . Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è tra i più competitivi mai visti sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Retro-Bit Origin8 Controller Wireless per Nintendo Switch e NES in offerta su Amazon per il Black Friday