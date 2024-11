Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it

La connettività WiFi 6E assicura una connessione stabile e veloce. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home , offrendo accesso a un'ampia gamma di giochi e applicazioni. Il design ergonomico e i controller staccabili rendono l'esperienza di gioco confortevole e versatile. Inoltre, la console è dotata della tecnologia Legion Coldfront per una gestione efficiente del calore durante le sessioni di gioco più intense.

La Lenovo Legion Go è una console da gaming portatile dotata di un display touch da 8.8 pollici con risoluzione 2.5K (2560x1600) e frequenza di aggiornamento di 144Hz, offrendo immagini nitide e fluide. Equipaggiata con il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 GB di RAM LPDDR5x-7500 e un SSD da 1 TB, garantisce prestazioni elevate e ampio spazio di archiviazione per giochi e contenuti multimediali.

Il Black Friday 2024 di Amazon continua con una serie di promozioni speciali. Fino alle 23:59 del 2 dicembre, sono disponibili sconti su numerosi prodotti, tra cui console e accessori per il gaming. Tra le offerte più interessanti, spicca la Lenovo Legion Go Console da Gaming . Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è tra i più competitivi mai visti sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Prosegue il Black Friday 2024 di Amazon con promozioni speciali, tra cui l'offerta sulla console da gaming Lenovo Legion Go con display touch 8.8" 2.5K e processore AMD Ryzen Z1 Extreme.

Retro-Bit Origin8 Controller Wireless per Nintendo Switch e NES in offerta su Amazon…

Grazie per esserti registrato!

Segnalazione Errore

Console Lenovo Legion Go in offerta su Amazon per il Black Friday