Wholesome Direct 2024: quando e come guardare l'evento sui giochi teneroni

Wholesome Direct è un evento digitale che ha l'obiettivo di mettere in risalto giochi indie accomunati dal fatto di essere positivi, accoglienti, rilassanti e adatti a tutta la famiglia . La manifestazione è organizzata da Wholesome Games, una community nata nel 2019 quando lo sviluppatore indipendente Matthew Taylor iniziò a selezionare giochi capaci di trasmettere positività e gioia. Da allora le iniziative del collettivo vengono sempre più seguite da parte di quegli appassionati di videogiochi in cerca di esperienze capaci di trasmettere allegria e distensione.

Wholesome Direct 2024 fa parte del calendario della Summer Game Fest e si terrà l'8 giugno 2024 alle 18:00 italiane. L'evento sarà trasmesso in lingua originale sui canali ufficiali di Wholesome Games, ma sarà anche commentato e tradotto in italiano dalla redazione di Multiplayer.it sul nostro canale Twitch.

Cosa aspettarsi

Al momento non si hanno molti indizi sulla lista dei giochi che saranno presentati in occasione di Wholesome Direct 2024, ma gli organizzatori hanno anticipato che verranno mostrati oltre 70 giochi, attraverso trailer e interventi degli sviluppatori. Per questo motivo è lecito aspettarsi un evento dalla durata in linea se non superiore a quella dell'edizione dello scorso anno, che si assestò sulle due ore circa.