PC Gaming Show, come e quando guardare l'evento dedicato alla Master Race

Il PC è la piattaforma che più di ogni altre sta beneficiando dell'evoluzione dell'industria di questi anni. Con le console progettate come dei PC, i PC progettati come console portatili e un bacino d'utenza praticamente infinito, piattaforme come Steam non sono mai state più popolari di oggi. Il PC Gaming Show, l'evento gestito e promosso all'omonima rivista, cercherà di dare spazio a tutto ciò che arriverà su Personal Computer, dalle produzioni colossali ai piccoli progetti indie. Più qualche sorpresa extra, pensata per celebrare i 10 anni dello show.

A presentare l'evento quest'anno saranno l'attore Mica Burton, il caster Sean 'Day' Plott, e l'ormai volto noto Frankie Ward.