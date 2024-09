Slitterhead si mostra in un video gameplay: oltre 20 minuti del nuovo incubo dal creatore di Silent Hill

Il video mostra varie sezioni del gioco, probabilmente tratte dalla prima parte di questo, considerando che contiene diverse situazioni già illustrate in precedenza da alcune prove effettuate da varie testate.

Slitterhead è il nuovo gioco di Bokeh Game Studio, team di sviluppo indie fondato in Giappone da Keiichiro Toyama dopo la sua uscita dal Sony Japan Studio, costruito da alcuni dei creatori dell'originale Silent Hill e di Forbidden Siren come lo stesso Toyama e il compositore Akira Yamaoka.

In occasione del PAX West attualmente in corso, Slitterhead è tornato a mostrarsi con una nuova demo, di cui vediamo questo lungo video gameplay che illustra oltre 20 minuti del nuovo survival horror da parte dell' autore di Silent Hill e del suo nuovo team di sviluppo.

La possessione come elemento del gameplay

La demo presente al PAX West potrebbe dunque essere la stessa mostrata già in precedenza, ma in questo caso è possibile vederla quasi per intero nel video pubblicato online e visibile qui sotto.

Slitterhead è caratterizzato da una particolare ambientazione che ci porta direttamente tra le strade di Hong Kong, che hanno subito una silenziosa invasione di mostruosi esseri chiamati appunto "Slitterheads", in grado di prendere possesso di corpi umani.

Protagonista della storia è uno Hyoki, un'entità senza forma che ha, a sua volta, la capacità di possedere altri corpi e utilizzarli per i propri scopi, cercando di sfruttarli per combattere o semplicemente per spostarsi tra le strade di Kowloon.

Nel video vediamo alcune fasi, con la particolare meccanica della possessione dei corpi che porta a sfruttare diverse abilità e prendere differenti forme, in grado di variare in maniera molto interessante il gameplay. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro speciale su Slitterhead, il nuovo gioco del creatore di Silent Hill.