Pokémon GO: approvare PokéStop e Palestre, Niantic Labs diminuisce il livello richiesto

Da che mondo è mondo, non solo per segnalare nuovi PokéStop e Palestre su Pokémon GO ma anche per approvarli è sempre stato necessario il livello 40, cioè il level cap; o in alternativa un avanzamento impressionante all'interno di Ingress. Ma adesso le cose sono cambiate da poche ore, ed è il caso di esaminare le novità.

Gli sviluppatori di Niantic Labs hanno diminuito il livello richiesto per approvare nuovi PokéStop e Palestre su PoKémon GO, mantenendo invece inalterato per il momento quello per suggerire modifiche alle strutture virtuali già presenti (per esempio un PokéStop presente su terreni privati, o in posizioni errate). Tutto ciò sarà naturalmente possibile giocando da casa, come sempre.

Mentre in precedenza era obbligatorio il livello 40, adesso anche i giocatori di livello 39 potranno segnalare modifiche rifiutare nuovi PokéStop/Palestre potenzialmente presenti in posti sbagliati: è un bel progresso, per due motivi. Il primo: probabilmente si procederà ancora verso il basso, almeno fino al livello 35 nei prossimi mesi. Il secondo: per passare dal livello 39 al 40 occorrono 5 milioni di punti esperienza e mesi di gioco. Saranno tantissimi i nuovo giocatori che potranno interagire con gli sviluppatori.

Ricapitoliamo cosa possono fare i giocatori di Pokémon GO relativamente all'apertura, modifica ed approvazione di nuovi PokéStop e Palestre, e in base a quale livello:

Suggerire modifiche: occorre il livello 8 di Ingress Prime, o il livello 40 di Pokémon GO

Suggerire aperture: occorre il livello 10 di Ingress Prime o il livello 40 di Pokémon GO

Controllare modifiche e aperture, per approvarle: occorre il livello 11 di Ingress Prime o il livello 39 di Pokémon GO. Basta accedere al sito web ufficiale di Niantic Labs.