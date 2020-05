Microsoft Flight Simulator: realtà contro realtà virtuale, qual è meglio graficamente?

Realtà o realtà virtuale? La nuova galleria dedicata a Microsoft Flight Simulator mette a confronto la grafica del gioco con la realtà, permettendo di vedere a occhio quanto ormai ci stiamo avvicinando al fotorealismo, almeno a certe condizioni.

Dopo l'emersione la settimana scorsa di alcune nuove immagini tratte dalla versione alpha di Microsoft Flight Simulator, sono in molti a essere rimasti basiti di fronte alla bellezza di certi paesaggi. Per questo l'utente Utherellus ha deciso di fare una serie di confronti diretti con alcuni dei luoghi reali più famosi tra quelli rappresentati, scoprendo che con alcuni accorgimenti potrebbero passare quasi per foto vere.

Tra i confronti visibili nelle immagini: lo skyline di Mosca in Russia, il monte Ngāuruhoe in Nuova Zelanda, la Statua della Libertà in USA, la costa di Ajaccio in Francia e altri ancora. Come potete vedere voi stessi scorrendo le immagini sottostanti, c'è da far cadere la mascella. Certo, è probabile che per avere una simile resa bisognerà possedere almeno i requisiti di sistema consigliati per far girare Microsoft Flight Simulator, oppure Xbox Series X, ma sicuramente ne varrà la pena... non solo per gli appassionati del genere dei simulatori di volo.