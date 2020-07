Spotify Premium Duo disponibile in Italia, ed è molto conveniente: prezzo e dettagli

Spotify Premium Duo nel momento in cui scriviamo è ufficialmente disponibile in Italia. Si tratta di un nuovo tipo di pacchetto di abbonamento del celebre servizio musicale on demand, perfetto per le coppie. Lo capirete leggendo tutti i dettagli contenuti in questo rapido articolo.

Cominciamo proprio dai dettagli di Spotify Premium Duo: il piano di sottoscrizione prevede due abbonamenti Premium separati, fatta eccezione per una playlist nota come Duo Mix: quest'ultima "apprenderà" le abitudini di ascolto dei due utenti, proponendo alcuni brani perfetti per le loro esigenze. Le persone che sottoscriveranno l'abbonamento a Spotify Premium Duo dovranno vivere nello stesso luogo; i benefici sono poi gli stessi di Spotify Premium, quindi niente pubblicità, ascolto on-demand, accesso a 50 milioni di brani e l'accesso ad un milione di podcast.

Per quanto riguarda il prezzo, Spotify Premium Duo è molto conveniente. Viene proposto a 12,99 euro al mese, contro i 9,99 euro di un singolo abbonamento Premium e i 14,99 euro di un abbonamento famigliare.

Di recente Spotify ha incontrato il mondo dei videogiochi: Resident Evil 2 e molti altri giochi Capcom hanno difatti portato le proprie colonne sonore all'interno del servizio musicale on demand.