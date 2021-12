I film più apprezzati del 2021 secondo Rotten Tomatoes: Spider-Man è l'unico supereroe in lista

Il 2021 è quasi finito e possiamo ora tirare le somme degli ultimi dodici mesi in ambito cinematografico. Quali sono i film più apprezzati del 2021? Rotten Tomatoes dà una propria risposta con una classifica, tramite la quale possiamo notare che Spider-Man No Way Home è l'unico film sui supereroi.

Prima di tutto, vediamo la classifica dei film più apprezzati del 2021 secondo Rotten Tomatoes:

Nomadland Judas and the Black Messiah The Father - Nulla è come sembra Sognando a New York - In the Heights Spider-Man: No Way Home Summer of Soul (...or, When the Revolution Could Not Be Televised) Pig Il potere del cane I segni del cuore West Side Story

La classifica di Rotten Tomatoes, precisiamo, è realizzata sulla base della percentuale di gradimento, ma le posizioni sono ricalcolate anche in base al numero di recensioni ricevute, per la massima accuratezza dell'indice di gradimento effettivo. Non si tratta di una pura media matematica, in sostanza.

Spider-Man e Dr Strange in Spider-Man No Way Home

Come potete vedere, in un anno intenso in termini di uscite a tema supereroi, solo Spider-Man No Way Home è stato in grado di raggiungere la Top 10. Possiamo però trovare in 13° posizione The Suicide Squad, in 16° posizione Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Black Widow, invece, finisce in 89° posizione.

Spider-Man No Way Home era molto atteso dai fan e il responso è stato positivo, ma gli spettatori non hanno apprezzato un certo buco di trama finale: gli scrittori hanno però detto la propria a riguardo.