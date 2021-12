Gli sparatutto più attesi del 2022

L'anno che sta per arrivare porterà con sé tanti nuovi giochi. Il genere degli sparatutto, nel corso degli anni, è rimasto uno dei più desiderati e acquistati sia dagli utenti PC che console. Con il passare del tempo, gli shooter hanno saputo mantenersi tra i prodotti più giocati di tutto il panorama videoludico. L'introduzione del modello free-to-play è stata sicuramente una delle novità che ha dato freschezza al genere, tanto che titoli storici come Halo Infinite hanno abbracciato questa filosofia, beneficiando del successo di un multiplayer aperto a tutti. Il 2022 sarà un anno particolare. Arriveranno sul mercato numerosi giochi rimandati causa pandemia o difficoltà generali di alcuni studi di sviluppo, praticamente su tutti i sistemi: ovviamente PC, ma anche tutte le console della passata generazione in compagnia di PS5 e Xbox Series S/X, senza dimenticare Nintendo Switch. La "vera" next-gen, però, pare ancora in ritardo sulla tabella di marcia. In questo speciale non consideriamo giochi ancora senza data o che rischiano di slittare al 2023. Pensiamo a Perfect Dark, Overwatch 2, Shadow of Conspiracy e molti altri. I giochi scelti rappresentano i nostri sparatutto più attesi del 2022. Scrivete nei commenti quali sono i vostri!

Destiny 2: La Regina dei Sussurri Una immagine tratta dalla nuova espansione di Destiny 2: La Regina dei Sussurri L'inizio del 2022 vedrà tra i protagonisti un grande sparatutto. A febbraio, infatti, è prevista l'uscita di Destiny 2: La Regina dei Sussurri, non un vero e proprio gioco a sé stante, ma un corposo aggiornamento di uno dei titoli più amati e giocati degli ultimi tempi. Si tratta della sesta espansione ufficiale e il quinto anno di contenuti per l'opera di Bungie, che non cessa il supporto straordinario alla propria creatura. Originariamente prevista per il 2021, questa espansione è stata poi spostata all'anno successivo a causa di problemi organizzativi e di sviluppo dovuti alla pandemia da Covid-19. The Witch Queen introdurrà tanti contenuti inediti come nuove missioni, raid, mappe multiplayer, equipaggiamenti e armi. Nel corso dell'anno verranno poi aggiunti anche due dungeon e altri elementi.

S.T.A.L.K.E.R. 2 Un artwork del promettente S.T.A.L.K.E.R. 2 Il nuovo anno porterà con sé anche il quarto capitolo della popolare serie S.T.A.L.K.E.R., chiamato S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. In arrivo ad aprile su PC e Xbox Series S|X, S.T.A.L.K.E.R. 2 rappresenta il primo capitolo della serie in arrivo su console e un ritorno molto atteso dopo ben 13 anni da S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, uscito nell'ormai lontano ottobre 2009. Il gioco ha subito un lunghissimo e travagliato sviluppo, essendo stato originariamente previsto per il 2012. Fu invece completamente abbandonato e cancellato proprio nell'anno della sua uscita a causa di problemi economici dell'azienda. Con l'arrivo dell'Unreal Engine 5 lo studio GSC Game World si è rimesso al lavoro riesumando il progetto e adattandolo ai nuovi standard tecnici. Non vediamo l'ora di provarlo.

Scorn Le cupe atmosfere di Scorn Un altro titolo rimandato a causa delle difficoltà del 2021 è stato Scorn di Kepler Interactive, previsto per PC e Xbox Series X e originariamente previsto per quest'anno e poi spostato a ottobre 2022. Il gioco ha subito attirato l'attenzione della comunità fin dal suo annuncio grazie alle atmosfere profondamente turbanti e horror. Lo stile è molto vicine a quello di H.R. Giger, visionario creatore di molti elementi visti nel film Alien. Scorn è un progetto unico nel suo stile e nella rappresentazione dei suoi mondi xenomorfi. Non vediamo l'ora di metterci le mani sopra, magari giocandoci di notte con un bel paio di cuffie.

IGI: Origins Una scena di IGI: Origins Un altro interessante shooter previsto nel 2022 è IGI: Origins da parte di Antimatter Games, una sussidiaria di Toadman Interactive che rappresenta uno dei più grandi studi del Regno Unito. Specializzati in sparattutto in prima persona, gli sviluppatori vantano esperienze nella serie Battlefield, Mad Max e Just Cause. La loro ultima fatica, IGI: Origins è un FPS di natura tattica e stealth, con elementi che ricordano molto da vicino Metal Gear Solid e una storia ambientata in piena guerra fredda, nel 1980. Il protagonista è Michael King, un ex soldato SAS reclutato dall'MI6 (i servizi segreti inglesi) per operare missioni sotto copertura in tutto il mondo.

Tiny Tina's: Wonderlands Il folle mondo di Tiny Tina in uno scatto del gioco Marzo 2022 sarà un mese caldo, anche per l'uscita dell'ultima fatica di Gearbox, studio molto esperto nello sviluppo di sparatutto e già autori di Brothers in Arms, di Aliens: Colonial Marines e Duke Nukem Forever. Tiny Tina's: Wonderlands è uno spin-off della loro popolarissima serie Borderlands, FPS action con elementi ruolistici arrivato al terzo capitolo su PC e console. Questo gioco è ambientato appena dopo gli eventi narrati nell'espansione di Borderlands 2: Tiny Tina's Assoult on Dragon Keep e ne mantiene tutti gli elementi fantasy e caratteristici. Nel titolo, infatti, i giocatori hanno la possibilità crearsi un personaggio attraverso sei classi, combinando abilità e aumentando le proprie statistiche guadagnando punti. Per la prima volta sono previste anche armi da mischia.

Pioner L'atmosfera pazzesca in una foto tratta da Pioner Fortemente ispirato da S.T.A.L.K.E.R. e Metro, dalla Russia sta per arrivare un altro shooter molto promettente. Il gioco si chiama Pioner e ha attirato subito le attenzioni di molti appassionati da quando GFA Games ha pubblicato un gustoso reveal trailer ufficiale. Il team strizza l'occhio al mondo MMO e ha dichiarato di voler distribuire il gioco sottoforma di free-to-play, inizialmente solo su PC. Dal primo video mostrato si denota subito una grande cura del comparto tecnico con una grafica ricca di dettagli e una componente artistica di primo livello. Questi Russi non finiscono mai di stupirci!

Interlakes Le atmosfere di Interlakes ricordano molto la Guerra dei Mondi Parliamo adesso di un promettente shooter in terza persona, anch'esso in arrivo nel corso del 2022. Si tratta di Interlakes, sviluppato dal team indipendente Revived. Guardando tutte le anteprime appaiono abbastanza chiare le loro fonti d'ispirazione: il gioco è una sorta di sci-fi fortemente influenzato da "La Guerra dei Mondi" e simili. Nella pagina ufficiale dichiarano di essersi ispirati anche ad Half-Life 2 e The Last of Us per la parte survival del gioco. Interlakes alterna momenti di gioco basati sullo scontro diretto ad altri dove saremo chiamati a nasconderci o scappare a bordo di mezzi di trasporto. Il gameplay sembra vario e stuzzicante, non ci resta che aspettare ancora un po'.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Cooperazione e multiplayer a gogo nel nuovo Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Dopo quasi 7 anni dall'uscita di Rainbow Six Siege arriva a gennaio 2022 il suo seguito spirituale: Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, ovviamente sviluppato da Ubisoft Montreal e pubblicato da Ubisoft. Si tratta di uno shooter multiplayer cooperativo in cui l'obiettivo è quello di annientare una specie aliena parassita chiamata Archaeans. Molti operatori di R6S torneranno in questo capitolo con una scelta di 18 operatori totali. Extraction ha un gameplay molto ragionato e lento: la salute non viene rigenerata automaticamente e le risorse come munizioni e rifornimenti scarseggiano nelle mappe.

Atomic Heart Grande grafica e ambientazione per il nuovo open world russo Atomic Heart Un altro esponente del "filone Russo" è Atomic Heart, considerato da molti come il nuovo Bioshock con ambientazione post-apocalittica creato dello sviluppatore sovietico Mundfish. Atomic Heart è uno sparatutto strutturato all'interno di un open world dalla grande atmosfera e dal finale multiplo che cambierà in base ad alcune scelte morali del giocatore. L'esperienza di gioco pare essere molto fluida e non prevede alcuna sorta di caricamento durante tutta l'avventura. Si tratta di uno dei titoli più promettenti dell'anno, da tenere d'occhio!

Dying Light 2: Stay Human Una delle caratteristiche principali di Dying Light 2: Stay Human è il parkour Seguito diretto del primo Dying Light, arriverà a febbraio 2022 l'atteso sequel survival horror di Techland. Per chi non lo conoscesse ancora, Dying Light 2: Stay Human è uno shooter in prima persona con forti elementi action-parkour, ambientato in un mondo aperto 20 anni dopo le vicende narrate nel primo capitolo. Dying Light 2 predilige ancora una volta le armi da mischia e l'azione corpo a corpo, ma si possono usare anche armi a lungo raggio come fucili, balestre e lance. Il gioco è previsto su PC, Xbox One, PS4, console next-gen e addirittura una versione cloud per Nintendo Switch.

Redfall Un artwork di Redfall, la nuova opera di Arkane Dagli autori di Deathloop, Prey e Dishonored arriverà nell'estate 2022 il promettente Redfall, un gioco che è stato mostrato per la prima volta durante l'evento E3 di Microsoft. Si tratta di uno sparatutto cooperativo in prima persona ambientato in un open world a base di mostri e vampiri. Si potrà scegliere tra quattro personaggi principali con caratteristiche che li rendono unici, sia per armi che per dotazioni. Redfall è uno dei primi giochi esclusivi Microsoft dopo la clamorosa acquisizione di Bethesda Softworks e per questo motivo tutti i giocatori abbonati a Xbox Game Pass lo troveranno disponibile al day one. Confidando nella bontà dello sviluppatore, riteniamo che questo sia un altro dei giochi da tenere d'occhio nel corso del 2022.

Isonzo Uno screenshot del gameplay di Isonzo Si aggiunge alla folta lista dei giochi rimandati in questo 2021 per approdare nel nuovo anno anche il promettente Isonzo, in arrivo a inizio 2022 su PC e console. Il team responsabile è lo stesso di Verdun e Tannenberg, due giochi che prendono il loro nome dai rispettivi fronti della guerra. Esattamente come lo fa questo Isonzo, il fiume sul quale si sono tenute una serie di battaglie molto cruente della Prima Guerra Mondiale, un conflitto di trincea lungo e logorante. Anche il suo gameplay riflette questo aspetto: il gioco è ragionato, tattico, ma si trasforma in alcuni frangenti in un gioco molto rapido e frenetico. Gli appassionati di shooter e di quel particolare periodo storico apprezzano i lavori di M2H e BlackMill Games, che nei precedenti FPS hanno dimostrato di tener particolarmente fede alla realtà: armi, divise e luoghi sono da sempre curati e riprodotti con dovizia di particolari.