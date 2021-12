Fall Guys: costumi a tema Untitled Goose Game disponibili nello store, ecco i prezzi

Mediatonic ha annunciato tramite Twitter che sono disponibili nello store di Fall Guys i costumi basati su Untitled Goose Game, il gioco ad enigmi nel quale prendiamo il controllo di un'oca che deve dare fastidio ai poveri abitanti di un villaggio. Inoltre, Mediatonic ha indicato il costo dei costumi. Vediamo tutti i dettagli.

Prima di tutto, come potete vedere nell'immagine, i costumi selezionati da Untitled Goose Game sono l'oca protagonista, il giardiniere del primo livello e il ragazzino del secondo livello. Come sempre, i costumi sono divisi in due parti, ovvero una superiore dal costo di 5 Corone e una inferiore, anch'essa dal costo di 5 Corone.

Vi ricordiamo che i costumi di Fall Guys, come sempre, sono unicamente estetici. Le Corone si ottengono vincendo le partite, compito non facile, ma siamo certi che gli appassionati avranno già accumulato un po' di vittorie e saranno pronti a buttarsi sui nuovi costumi.

I personaggi di Untitled Goose Game si uniscono così a tanti altri volti noti presenti in Fall Guys, come Aloy di Horizon Forbidden West e Zero Dawn, Jin Sakai di Ghost of Tsushima, AiAi da Super Monkey Ball e non solo.