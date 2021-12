ILL: primo video gameplay per un interessante horror in Unreal Engine 5

Il Team Clout è un piccolo team indipendente che sta utilizzando l'Unreal Engine 5 per sviluppare il suo primo progetto di dimensioni maggiori, un gioco horror in prima persona chiamato ILL, attualmente in lavorazione attraverso Patreon.

Sebbene non ci sia alcuna certezza che il gioco arrivi a compimento, né se si tratti di un titolo valido dal punto di vista del gameplay, visto che il video non mette in luce granché, è comunque interessante vedere il livello raggiunto dal progetto in questo video, a dimostrazione anche delle potenzialità di Unreal Engine 5.

Nonostante si tratti di un gioco sviluppato a regime di budget ridotto, pienamente indie e quasi amatoriale in termini di dimensione di produzione e squadra, il livello raggiunto è comunque notevole e ha diversi aspetti pienamente "next gen" come resa grafica.

In base a quanto riferito dagli sviluppatori, ILL sfrutta le tecnologie Nanite e Lumen integrate all'interno del nuovo motore grafico di Epic Games, per raggiungere un effetto notevole per quanto riguarda il sistema di illuminazione e la complessità della scena, con una grande quantità di oggetti presenti ed effetti volumetrici.

Tra gli altri esempi di utilizzo di Unreal Engine 5 che abbiamo visto di recente, su livelli alquanto più alti, ricordiamo anche la demo Matrix: Il Risveglio e il nuovo video gameplay di Senua's Saga: Hellblade 2 mostrato ai The Game Awards 2021.