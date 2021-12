Nintendo Switch, il trailer dei giochi migliori su eShop a dicembre 2021

Quali sono i giochi migliori disponibili su eShop per Nintendo Switch a dicembre 2021? Lo rivela il nuovo trailer pubblicato dalla casa giapponese, che potete vedere qui sopra.

Le sequenze si aprono con Loop Hero (recensione), l'originale roguelike in cui bisogna utilizzare una serie di carte al fine di creare l'ambiente che circonda il "loop" percorso dal protagonista dell'avventura.

Troviamo poi Twelve Minutes (recensione), il thriller interattivo basato anch'esso sul concetto di loop, in questo caso temporale: dovremo ripercorrere gli ultimi dodici minuti della nostra vita per fare in modo che gli eventi seguano un corso differente.

Ci sono infine Danganronpa Decadence, l'ultimo episodio della celebre serie giapponese; Shovel Knight Pocket Dungeon, spin-off del blockbuster targato Yacht Club Games; e in ultimo l'avventura punta e clicca Sam & Max: Beyond Time and Space.