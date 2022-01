I modelli di distribuzione Disney+ e Prime sono migliori di quello Netflix, per un analista

Secondo l'analista Mike Murphy, i modelli di distribuzione di servizi come Disney+ e Amazon Prime sono migliori di quello di Netflix, sia per le piattaforme che per gli utenti.

"Sebbene il 2020 sia stato l'anno del binge-watching - grazie soprattutto alla pandemia - il 2021 ha ricordato agli spettatori che a volte le migliori esperienze TV arrivano su base settimanale, dando più tempo per assorbire gli sviluppi della trama e speculare su ciò che accadrà dopo", ha detto Mike Murphy (tramite Market Watch). L'analista cita WandaVision, Ted Lasso e Succession come esempi di serie con pubblicazione settimanale che hanno avuto successo grazie a questo modello.

"Le uscite settimanali - la norma per le reti televisive per decenni - sono particolarmente vantaggiose per i servizi di streaming più piccoli (cioè non Netflix) che cercano di attirare regolarmente spettatori mese dopo mese, creando fermento e rimanendo al centro della conversazione per periodi di tempo sostenuti", nota Murphy. "Secondo un recente rapporto di The Ringer, che ha citato i dati di Parrot Analytics, il 62% dei primi 50 nuovi spettacoli in streaming del 2021 ha utilizzato una strategia di rilascio settimanale di qualche tipo, in crescita rispetto al 30% circa dei due anni precedenti. Questo include le strategie utilizzate da Apple TV+, Prime Video e HBO Max, in particolare, che si basano sulla pubblicazione dei primi due o tre episodi in una volta, per poi rilasciare uno o due episodi a settimana".

Yennefer di The Witcher, serie Netflix

"Non sono solo i servizi a beneficiarne - con le pubblicazioni settimanali, gli spettatori non sono sopraffatti da così tanti episodi in una volta e possono avere un'esperienza di visione più rilassante e memorabile, piuttosto che seguire una serie in un weekend e dimenticarsene rapidamente", ha detto Murphy. "Non aspettatevi che il binge se ne vada completamente però. Netflix ha dimostrato che funziona ancora piuttosto bene per le sue nuove uscite, e la maggior parte dei servizi suoi rivali continuerà ad utilizzare una sorta di strategia di rilascio ibrida, a seconda delle singole serie."

Voi cosa ne pensate?