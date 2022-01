Leggende Pokémon Arceus: nuovo spot pubblicitario italiano ci invita all'avventura

Nintendo Italia ha pubblicato un nuovo trailer per Leggende Pokémon Arceus. Si tratta di uno spot pubblicitario di trenta secondi che potete vedere qui sopra, che ci invita a partire all'avventura.

Il video è di brevissima durata, in quanto è inteso come pubblicità per la televisione e per piattaforme streaming come YouTube. Questo spot di Leggende Pokémon Arceus si apre su un negozio di antiquariato, che richiama il fatto che la nuova avventura ci porterà nel passato di Sinnoh, quando ancora era conosciuta come Hisui. Nel negozio, il protagonista del trailer trova una pokéball dall'aspetto antico e una mappa della nuova regione.

A seguire, il video ci mostra il mondo di gioco, con le ampie vallate brulle, i fiumi e le montagne e soprattutto i Pokémon da catturare e affrontare. Vediamo anche due Pokémon che ci permetteranno di esplorare la regione di Leggende Pokémon Arceus in modo nuovo, volando e nuotando.

Infine, il trailer di Leggende Pokémon Arceus si chiude ricordando che il gioco sarà disponibile dal 28 gennaio 2022 su tutti i modelli di Nintendo Switch (standard, Lite e OLED).

Un precedente video ufficiale ci aveva già mostrato altri dettagli sul gioco, ad esempio come catturare i Pokémon selvatici.