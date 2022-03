Overwatch 2 per PC: i requisiti di sistema della closed beta

Una ristretta cerchia di giocatori PC potranno provare in anteprima Overwatch 2 grazie alla closed beta in arrivo il prossimo mese. Nel frattempo sono stati resi noti i requisiti di sistema per PC minimi e consigliati per la build di prova.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit

: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i3 | AMD Phenom X3 8650

: Intel Core i3 | AMD Phenom X3 8650 GPU : NVIDIA GeForce serie GTX 600 | AMD Radeon HD serie 7000

: NVIDIA GeForce serie GTX 600 | AMD Radeon HD serie 7000 RAM : 6GB

: 6GB Spazio d'archiviazione: 50 GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i7 | AMD Ryzen 5

: Intel Core i7 | AMD Ryzen 5 GPU : NVIDIA GeForce GTX 1060 | AMD R9 380

: NVIDIA GeForce GTX 1060 | AMD R9 380 RAM : 8GB

: 8GB Spazio d'archiviazione: 50 GB

Overwatch 2, un'immagine promozionale

Come possiamo notare, i requisiti della versione PC di Overwatch 2 sono un po' più esigenti di quelli del precedente gioco, ma comunque non particolarmente esosi, con lo sparatutto di Blizzard che dovrebbe girare in modo più che discreto anche su configurazioni con qualche anno sulle spalle. Ovviamente tenete conto che alcuni specifiche potrebbero variare man mano che ci avvicineremo al lancio ufficiale del gioco.

Come annunciato da Blizzard, la beta di Overwatch 2 sarà disponibile solo su PC e incentrata sul PvP 5 contro 5 e permetterà di provare il nuovo eroe Sojorn e le mappe Circuit Royal, Escort, Midtown e Colosseo. Sarà presente anche la nuova modalità Push e alcune rielaborazioni sostanziali di eroi noti, tra cui Orisa, Doomfist, Bastion e Sombra.