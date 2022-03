Project Galileo, l'anteprima del soulslike made in Italy di Jyamma Games

Lo abbiamo ripetuto un'infinità di volte con una discreta tristezza nel cuore, ma l'Italia non è un paese per sviluppatori, e questa cruda verità è piuttosto evidente anche per coloro che hanno inseguito per tutta la vita una carriera nel gaming e in qualche modo ce l'hanno fatta. Dalle nostre parti i team affermati sono pochi, la maggior parte delle realtà indie devono barcamenarsi tra un misto di progetti minori o aziendali solo per ottenere le risorse necessarie a produrre giochi, e trovare indirizzi di studio seriamente orientati verso la creazione di videogame è una assoluta rarità. I talenti desiderosi di far parte del campo, dunque, o fuggono all'estero il più velocemente possibile, o si ritrovano sballottati qua e là nel caos dell'italico gaming, ove software house gestite malamente o progetti inattuabili sono all'ordine del giorno.

È anche per questa motivazione che, quando spunta un nuovo team apparentemente dotato delle risorse necessarie a dar forma a qualcosa di concreto, buona parte della stampa di settore si schiera apertamente dalla sua parte: si ha sempre la speranza che quel gruppo sia quello giusto, quello destinato a creare dei veri smottamenti in grado di far aprire gli occhi al paese (o almeno a qualche pasciuto investitore). Ciò detto, al desiderio di trovarsi davanti qualcosa di valido si accompagna anche sempre l'inevitabile scetticismo nato da troppi anni di delusioni.

È soprattutto per quest'ultimo motivo che siamo arrivati nella sede milanese dal giovane team Jyamma Games con aspettative a dir poco inesistenti. Capiteci, lo storico della casa è legato a soli progetti mobile e si parla di una squadra passata in pochissimo tempo da un fulcro di circa dieci persone a più di cinquanta membri, con l'intento di buttarsi nella mischia sviluppando nientepopodimeno che un soulslike. Se da una parte, dunque, ci sono risorse lodevoli alle loro spalle, dall'altra c'è un genere dove dozzine di emuli sono solo di rado riusciti ad avvicinarsi ai lavori di FromSoftware, che dopo l'uscita di Elden Ring ha visto la già lontana asticella alzarsi a dismisura.

I Jyamma, però, ci hanno accolto con una discreta sicurezza, forti di una demo giocabile (era un hands off, ma se non altro testato a pochi passi da noi) e di un team più competente di quanto ci aspettassimo. C'è solo un piccolo problema: la build principale è ben lontana dal completamento e in continuo sviluppo, perciò - visti i possibili mutamenti al prodotto finale - non ci è stato dato il permesso di entrare nel dettaglio di meccaniche, location, personaggi e sistemi. Se non altro, dopo questo a dir poco atipico evento stampa, possiamo darvi qualche importante informazione in anteprima di Project Galileo. E le nostre impressioni sono abbastanza positive, per quanto i dubbi restino molteplici.