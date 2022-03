Google I/O 2022, annunciate le date dell'evento ufficiale a maggio

Google I/O 2022 si terrà a maggio e più precisamente l'11 e il 12 maggio, in base alle date ufficiali annunciate oggi dalla compagnia di Mountain View per il suo principale evento annuale, che in questa edizione appare leggermente compresso visto che durerà un giorno in meno.

Gli eventi di presentazione che compongono le giornate di Google I/O 2022 saranno trasmessi in streaming e potranno essere seguiti gratis da tutti, effettuando una registrazione a questo indirizzo.

Google I/O 2022, il particolare logo

Per quanto riguarda la location, l'evento avrà luogo all'interno dello Shoreline Amphitheatre, sede storica per il Google I/O.

Non ci sono ancora dettagli sui contenuti di questa due giorni dedicata a Google, ma possiamo aspettarci già diverse novità tra software e forse hardware dedicato. In particolare, si tratterà di evoluzioni per Android e i dispositivi a questo legati, con informazioni destinate sia agli addetti ai lavori, ovvero sviluppatori, sia anche al pubblico generale.

L'edizione dell'anno scorso fu particolarmente incentrata su Android 12 e le evoluzioni ai vari sistemi operativi derivati come Wear OS e presentazioni su Smart Home, Google Assistant e varie altre applicazioni software e integrazioni con hardware. L'anno prima, in piena pandemia, l'evento venne invece cancellato.

A questo punto attendiamo informazioni ufficiali sul programma di Google I/O 2022, considerando che ci sono ancora un paio di mesi prima del suo avvio.