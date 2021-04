Google I/O 2021, Android 12 e altro nel programma ufficiale dell'evento

Google I/O 2021 è in arrivo, con l'evento dedicato allo sviluppo in ambiente Google fissato a maggio, spunta il programma ufficiale nel quale ha ovviamente un posto di rilievo Android 12, la nuova versione del sistema operativo mobile.

Il Google I/O si terrà dal 18 al 20 maggio, con una serie di appuntamenti che si svolgeranno ovviamente in maniera digitale e in streaming, dedicati a vari aspetti dell'ambito Google dal software all'hardware, con varie novità previste.

Per il momento, tra gli argomenti principali ci sarà Android 12, ovviamente: si tratta della nuova versione del sistema operativo Android, giunta alla terza versione della Developer Preview e che si avvicina ormai alla beta pubblica prevista probabilmente per maggio stesso.



Android 12 avrà un posto di rilievo al Google I/O 2021



Oltre a questo, sono previste evoluzioni e novità anche per Wear OS, ovvero il sistema operativo a base Android per dispositivi indossabili come smartwatch e simili, per il quale dovrebbero arrivare nuove API e strumenti di sviluppo in grado di ampliarne le funzionalità.

Previste inoltre presentazioni dedicate a Smart Home, ovvero l'ecosistema domestico di Google per la casa intelligente, Google Assistant, l'assistente virtuale della compagnia di Mountain View e aggiornamenti a Maps con varie novità sulle celebri mappe. Inoltre sono previste presentazioni anche su Chrome OS, Material Design e dispositivi pieghevoli.

Nel frattempo, Google ha anche aggiornato Google Stadia e riportato ricavi impressionanti nel Q1 2021, anche se su questo fronte non si sa di preciso come sia andato il suo servizio di cloud gaming.