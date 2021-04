Activision Blizzard non ha bisogno di comprare altri team per avere successo

Activision Blizzard non sembra avere alcun intenzione di seguire l'esempio di Microsoft, almeno è quello che possiamo capire dalle parole del CEO della compagnia, Bobby Kotick. "Abbiamo un sacco di crescita organica. Non abbiamo bisogno di fusioni e acquisizioni per far crescere il nostro business."

Kotick afferma anche che Activision Blizzard punta a far entrare nel proprio organico nuovi talenti, per i quali c'è oggigiorno grande competizione. Il CEO afferma infatti che la compagnia è in cerca di oltre 2.500 dipendenti: una cifra notevole per una società che conta 10.000 persone. Ancora di più, potrebbe sembrare assurdo visto che negli ultimi anni Activision Blizzard è stata al centro dell'attenzione per vari licenziamenti di massa.

Activision Blizzard

Activision Blizzard sta ora centralizzando alcuni aspetti della pubblicazione dei giochi, soprattutto in risposta al continuo spostamento verso il digitale dell'industria, mentre fatica a trovare personale tecnico di talento che sia al livello delle proprie ambizioni. Una delle risposte potrebbe appunto essere l'acquisizione di un team di sviluppo già attivo, ma pare che per il momento la compagnia preferisca una linea più cauta.

Activision non è comunque nuova alle acquisizioni: oltre alla fusione con Blizzard, la compagnia ha acquisito sviluppatori come King, Raven, Treyarch e altri studios. In futuro farà lo stesso?

Secondo recenti leak, pare che Activision abbiamo qualche problema con Call of Duty 2021: ci sarebbe però già un piano per recuperarlo.