Marvel: ci sono molteplici film in lavorazione ancora non annunciati

Marvel ha in programma parecchi film per il breve termine (anche a causa di una serie di rimandi causati dal COVID-19), ma pare che vi siano vari film in produzione che non sono ancora stati annunciati. A svelarlo è lo showrunner di Falcon e The Winter Soldier, Malcolm Spellman.

Spellman ha affermato, parlando ai microfoni di Murphy's Multiverse: "Sono rimasto sorpreso nel vedere che pochi dei film Marvel in arrivo sono stati effettivamente annunciati. I fan cominceranno a capire più precisamente di cosa si tratta man mano che questi progetti saranno annunciati."

Si tratta di certo di una dichiarazione interessante, soprattutto considerando che ci sono moltissimi film già annunciati sul tavolo. Nel 2021 dovrebbero arrivare Black Widow, Shang-Chi, Eternals, Spider-Man No Way Home. Andando oltre, sappiamo che ci sono in produzione film su Black Panther, Thor, Doctor Strange, Ant-Man, Guardiani della Galassia e Captain Marvel. Inoltre, si parla anche di Blade e Fantastici 4, entrambi molto lontani. Infine, si è iniziato a parlare di Captain America 4.

Cosa manca? Potrebbe esserci spazio per gli X-Men e, più in generale, per i mutanti. Non dimentichiamo poi Deadpool 3. Ci sono poi vari personaggi che possono essere sfruttati, come Bucky, Zemo ed Eli Bradley nei panni di Patriot. Di certo c'è molto sul quale costruire, anche senza considerare personaggi nuovi mai apparsi fuori dai fumetti.

