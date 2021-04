PC è il preferito dagli sviluppatori, PS5 prima fra le console, nel sondaggio GDC

PC risulta essere la piattaforma preferita dagli sviluppatori, mentre PS5 è la prima preferenza fra le console, in un sondaggio rivolto agli sviluppatori collegato alla GDC 2021, che può dare un'idea della situazione attuale di molti addetti ai lavori anche per quanto riguarda i progetti attualmente in corso e futuri.

Si tratta di preferenze legate all'ambito di sviluppo, dunque non sono gusti personali o sull'utilizzo in termini di utenza, ma sono comunque interessanti per capire cosa ne pensino delle diverse piattaforme dall'altra parte della barricata. Bisogna inoltre notare come il sondaggio sia chiaramente limitato come estensione del campione preso in esame, ma può comunque essere indicativo di una tendenza generale.

Il PC risulta di gran lunga essere la piattaforma preferita per gli sviluppatori, secondo quanto emerge dalla domanda "Quale piattaforma ti interessa di più?" che riporta il PC al primo posto con il 58% delle preferenze. Tra le console, la più interessante per gli sviluppatori risulta essere PS5 con il 44%, che batte Nintendo Switch con il 38% e Xbox Series X|S con il 30%.



Altre domante interessanti riguardano l'ultimo progetto sviluppato e il prossimo in sviluppo, ma in tutti i casi il PC resta costantemente in testa alle preferenze, curiosamente seguito sempre da iOS e Android.



Per quanto riguarda la piattaforma su cui è in sviluppo il progetto attuale, il PC domina sempre seguito da iOS e Android, poi troviamo PS5 e Xbox Series X|S quasi affiancate, a dimostrare come le next gen sembra stiano procedendo piuttosto di pari passo per quanto riguarda la diffusione di progetti in sviluppo.



Rimanendo nell'ambito di sviluppatori e sondaggi, abbiamo anche visto come molti condividano l'idea che il 30% dei guadagni è troppo, riferiti alla percentuale trattenuta dai maggiori store online come Steam, Apple App Store e Google Play.