Google Stadia, barra per la ricerca finalmente aggiunta allo store

Lo store ufficiale di Google Stadia è stato finalmente dotato di una barra per la ricerca: una feature fondamentale per qualsiasi piattaforma, ma che in questo caso ancora mancava.

Negli scorsi mesi sono emersi dettagli sulle vendite insufficienti e sugli investimenti folli dietro Google Stadia: un quadro ben poco entusiasmante, specie considerando la chiusura dei team interni e la cancellazione delle esclusive operata a febbraio.

Quando tuttavia emergono annunci come quello di oggi, diventa anche facile fare un po' di ironia su di un'azienda che ha costruito le proprie fortune proprio grazie a un motore di ricerca, eppure in un anno e mezzo non ha pensato di aggiungerne uno allo store di Stadia.

Per quanto riguarda i prossimi aggiornamenti, si parla di un redesign dell'Activity Feed e della possibilità di accedere a Stadia direttamente dal browser su Android anziché lanciare l'apposita app.