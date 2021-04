PlayStation Plus, maggio 2021 è l'ennesimo grande mese per gli utenti PS5 e PS4

PlayStation Plus vedrà a maggio 2021 l'arrivo di tre nuovi giochi di grande spessore per gli utenti PS5 e PS4: l'ennesimo colpaccio per il servizio Sony, che ormai da alcuni mesi sembra voler imporre la propria agenda e ribadire l'importanza dell'abbonamento.

È infatti dal lancio di PlayStation 5 che l'azienda giapponese ha trasformato il PS Plus in un elemento fondamentale della propria offerta, prima con la straordinaria PlayStation Plus Collection dedicata appunto ai neopossessori della console next-gen, poi con una serie di aggiornamenti mensili all'insegna della qualità.

C'è poco da discutere: da novembre ad oggi abbiamo visto entrare nel catalogo di PlayStation Plus titoli del calibro di La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, Hollow Knight, Just Cause 4, Shadow of the Tomb Raider, Control, Destruction AllStars, Final Fantasy 7 Remake e Days Gone.

Una line-up che detronizza senza grandi problemi quella dei Games With Gold, il servizio corrispondente di casa Microsoft, mentre rimane per forza di cose inferiore di diverse grandezze rispetto ai numeri e alla sostanza di Xbox Game Pass.

Battlefield V, uno dei giochi in arrivo a maggio su PlayStation Plus.

Tuttavia esiste una differenza sostanziale fra le politiche dei due grandi competitor. Da una parte c'è l'ecosistema Xbox, che fa affidamento quasi esclusivamente sui contenuti del Game Pass, disincentivando di fatto l'acquisto dei giochi a prezzo pieno.

Dall'altra parte troviamo invece Sony, che in questo momento riesce contemporaneamente a vendere le proprie esclusive first party e a mantenere coinvolti i suoi 47,6 milioni di abbonati a PS Plus, unendo il meglio dei due mondi, come si suol dire.

Wreckfest, un altro dei giochi in arrivo a maggio su PlayStation Plus.

Sarà davvero interessante vedere come questa situazione si evolverà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, dunque se prevarrà un approccio basato sui soli servizi in abbonamento o se Sony riuscirà ancora per diverso tempo a conciliare le due cose.

Magari PlayStation Now si trasformerà sempre più in una sorta di Game Pass, andando a coprire l'attuale mancanza, ma la casa giapponese grazie ai suoi talentuosi team interni continuerà a sfornare prodotti che gli utenti saranno felici di pagare 80 euro al lancio.

Voi che ne pensate dello stato di PlayStation Plus e degli sviluppi futuri? Parliamone.