Metro Exodus Enhanced Edition: primo gioco ray tracing tripla A? Analisi di Digital Foundry

Metro Exodus Enhanced Edition è già sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry, rubrica che l'ha trovato un'evoluzione eccellente a partire da una base già molto notevole, almeno per quanto riguarda la versione PC in questo caso, soprattutto grazie al ray tracing.

Metro Exodus Enhanced Edition è stato annunciato solo oggi in forma ufficiale con una data di uscita su PC, ma evidentemente Digital Foundry ci stava già lavorando da tempo. Trattandosi della versione evoluta di un gioco che per la rubrica rappresentava già il meglio del 2019 in termini di grafica applicata ai videogiochi, questo è chiaramente un osservato speciale.

Di fatto, l'Enhanced Edition riprende la stessa impalcatura della versione originale e ci aggiunge un sistema di illuminazione globale completamente nuovo, in grado di sfruttare il ray tracing, ma tanto basta a modificarne in maniera sostanziale l'aspetto.

Altre aggiunte riguardano poi il Variable Rate Shading e il supporto per Nvidia DLSS 2.1 con upscaling gestito dall'intelligenza artificiale e temporal upscaling per le GPU AMD. Quest'ultimo potrebbe essere il medesimo sistema di scaling che potrebbe essere utilizzato anche su PS5 e Xbox Series X|S, considerando la comunanza della piattaforma tecnologica AMD.

L'originale Metro Exodus utilizzava un'unica fonte luminosa con rimbalzo singolo: la luce si diffondeva dal sole agli oggetti dell'ambientazione sfruttando un ambient occlusion a base di ray tracing per le ambientazioni al chiuso, ma era ancora una soluzione a mezza via.

In questa nuova versione non ci sono trucchi misti, è tutto completamente in ray tracing gestito in tempo reale. Tutte le fonti luminose sono attive e contribuiscono all'illuminazione globale, creando ombre di conseguenza: dunque dalle lampade alle torce, fino ai funghi luminescenti sono tutte fonti di luce reale con rifrazioni e ombre calcolate di conseguenza, con diversi rimbalzi per i raggi luminosi e conseguenze sui cromatismi di oggetti e ambientazioni.

Il risultato è davvero notevole e incrementa anche l'immedesimazione, visto il realismo di alcuni comportamenti della luce, che si propaga in maniera più convincente. Tutto questo può influire sulle performance, che in effetti possono calare in determinati frangenti rispetto alla versione originale.

Per il resto, attendiamo informazioni su Metro Exodus Enhanced Edition per PS5 e Xbox Series X|S, considerando che il titolo è stato classificato anche per le console next gen di recente.