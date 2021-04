Marvel's Avengers: update 1.34 del 28 aprile disponibile, ecco cosa cambia

Marvel's Avengers ha ricevuto varie patch la scorsa settimana, ma il team di sviluppo di Crystal Dynamics ha rilasciato un nuovo aggiornamento quest'oggi, 28 aprile 2021. Parliamo dell'update 1.34. Si tratta di una patch non annunciata e non è quindi strano che in realtà non contenga alcuna novità di peso.

Attualmente, infatti, la patch note dell'update 1.34 di Marvel's Avengers rilasciato il 28 aprile 2021 include un'unica voce: "miglioramenti alla stabilità del gioco". Non ci sono altre modifiche per il momento, come è tipico per un aggiornamento non annunciato. Si tratta di una delle molte correzioni che il gioco sta ricevendo per ottimizzare le prestazioni.

Marvel's Avengers

I giocatori di Marvel's Avengers si lamentano che il gioco non riceve sufficienti nuovi contenuti: la via del game as a service non è semplice, questo è chiaro. Il gioco, vi ricordiamo, è arrivato da poco anche su next-gen: è meglio su PS5 o Xbox Series X|S? L'analisi di Digital Foundry risponde.

Parlando sempre di nuovi contenuti, vi ricordiamo che Spider-Man è stato posticipato, forse a fine 2021 o più tardi. Pare che Marvel's Avengers non rispetterà la tabella di marcia per il personaggio esclusivo PlayStation.