Monster Hunter Rise: 6 milioni di copie già vendute, è un gran successo

Monster Hunter Rise è un successo e continua a migliorare i propri risultati. Il gioco di Capcom, attualmente esclusivo di Nintendo Switch (ma in arrivo anche su PC fra un anno), ha ora raggiunto le 6 milioni di copie vendute. Si tratta di un risultato straordinario sia perché è stato rilasciato su una sola piattaforma, sia perché lo ha raggiunto in un mese.

Per darvi un punto di riferimento, è stato in grado di superare le vendite di Street Fighter V (che conta 5.2 milioni di unità vendute) e anche il capitolo PS1 Resident Evil 2 (4.96 milioni). Per fare un confronto più "vicino", dovete sapere che Monster Hunter World Iceborne ha venduto 7.2 milioni di copie tra tutte le piattaforme. Non sembra affatto impossibile che Rise riesca sulla sola Switch a superare il "fratello maggiore". Con l'arrivo della versione PC, inoltre, il gioco punterà di certo ad avvicinarsi a Monster Hunter World, che ad oggi conta 16.8 milioni di copie.

Scopriamo anche che Resident Evil 7 Biohazard può vantare 8.5 milioni di unità vendute, superando Resident Evil 5 (7.8 milioni di unità), Resident Evil 2 Remake (7.8 milioni anch'esso) e il discusso Resident Evil 6 (7.7 milioni di unità). Considerando che a breve sarà disponibile Resident Evil Village, pare probabile che a breve Capcom dovrà di nuovo aggiornare la lista dei giochi più venduti di sempre.

