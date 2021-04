Monster Hunter Rise: Version 2.0, quando sarà disponibile l'update? Orario del download

Monster Hunter Rise, come abbiamo visto, sta per ottenere il grosso aggiornamento Version 2.0, ma quando sarà disponibile di preciso il download? A questa domanda ha risposto Capcom, specificando anche l'orario in maniera più o meno precisa.

L'update 2.0 di Monster Hunter Rise sarà disponibile al download a partire dalle ore 00:00 UTC del 28 aprile, ovvero questa notte alle ore 2:00 del mattino del 28 aprile, per quanto riguarda l'orario italiano. Come abbiamo riportato nella news di annuncio con i dettagli su aggiornamento e DLC, si tratta di un'evoluzione sostanziosa per il gioco Capcom.



L'aggiornamento gratuito porterà nuovi mostri da cacciare e alcune creature Apex, oltre a ulteriori quest legate a questi ultimi. Inoltre, verranno introdotti altri eventi e alcune opzioni per il gioco con maggiori possibilità di personalizzazione dei cacciatori.

Viene inoltre rimosso il cap per il livello di esperienza, portando il Rank dei cacciatori sopra il 7, cosa che aprirà ad ulteriori opzioni di gioco. A tutto questo si aggiungono vari DLC a pagamento che inizieranno ad essere disponibili proprio accanto all'update in questione e proseguiranno poi per il prossimo futuro.

Nella giornata di oggi, è stato mostrato anche il terzo trailer di Monster Hunter Stories 2 all'interno dell'evento in livestream dedicato alla serie da parte di Capcom.