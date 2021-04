PS5 dietro Switch, giochi PlayStation guidano la classifica spagnola di metà aprile

Tramite la testata Vandal abbiamo modo di scoprire i dati di vendita delle console e dei videogiochi della Spagna, precisamente per la settimana 12 - 18 aprile 2021. Grazie alle informazioni possiamo vedere che Nintendo Switch supera PS5, ma nella classifica software sono ora presenti vari giochi PS4 e PlayStation 5, che risalgono superando anche i giochi Switch.

Vediamo prima di tutto la classifica dei giochi più venduti in Spagna nella settimana 12 - 18 aprile 2021:



Grand Theft Auto V (PS4) Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS5) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch) Animal Crossing: New Horizons (Switch) Minecraft (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Ring Fit Adventure (Switch) God of War (PS4) Ghost of Tsushima (PS4) Blasphemous (Switch)

Come potete vedere, oltre al solito GTA 5 che ottiene una nuova impennata di vendite, vari giochi PlayStation riescono a ottenere una buona posizione nella classifica della settimana. Su tutti, domina Marvel's Spider-Man Miles Morales, unico gioco PS5 in grado di apparire in classifica, battendo anche pezzi da novanta come Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Animal Crossing New Horizons, ospiti fissi delle classifiche di vendita sia spagnole che UK.

Trovano nuovo spazio anche God of War e Ghost of Tshushima. Sorprende soprattutto la presenza God of War, titolo disponibile oramai da anni: forse è stato aiutato da nuove offerte disponibili nel territorio. Ghost of Tsushima, invece, riappare in classifica: il gioco di Sucker Punch sta facendo bene sin dall'uscita ed è di certo uno dei giochi PS4 più apprezzati dal 2020.

Parlando invece delle console, vediamo che Nintendo Switch vende 4200 unità in Spagna, superando PS5 che si ferma a 2050 unità (solo 20 delle quali in versione digitale). Abbiamo poi PS4 che raggiunge 1050 unità, contro le 125 di Xbox Series S, le 90 di Xbox One e le 25 di Xbox Series X. Anche tenendo in considerazione le difficoltà di approvvigionamento, è chiaro che il territorio spagnolo non è grande fan del mondo Xbox.

Rimanendo in tema giochi PS5, vi segnaliamo che Ratchet & Clank Rift Apart può essere preordinato con un codice sconto da 10€ su Amazon.