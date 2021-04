Ratchet & Clank Rift Apart, PS5: codice sconto da 10€ per il pre-order Amazon

Ratchet & Clank Rift Apart è l'esclusiva first party PS5 più chiacchierata del momento. Il gioco di Insomniac Games sarà disponibile a partire dall'11 giugno 2021 su PlayStation 5. Come sempre accade, molti appassionati non vedranno l'ora di mettere le mani sul gioco e decideranno quindi di prenotare la propria copia fisica già ora. Be', siete fortunati, perché fino al 3 maggio 2021 potete ottenere uno sconto da 10€ sul pre-order di Ratchet & Clank Rift Apart su Amazon inserendo uno specifico codice.

Inserendo il codice "RATCHET10" (senza virgolette), avrete modo di ottenere uno sconto di 10€ su Ratchet & Clank Rift Apart pagando quindi 69.99 euro invece che 79.99 euro. Inoltre, preordinando il gioco avrete anche la possibilità di ottenere due bonus unici: la Corazza Carbonox e l'arma Pixelatore. Potete prenotare il gioco su Amazon qui sotto.

Ratchet & Clank Rift Apart ci permetterà di viaggiare all'interno di molteplici dimensioni ed esplorare luoghi noti e altri mai visti. Dovremo salvare l'intero multiverso questa volta e avremo bisogno di una mano. Il noto duo, infatti, riceverà l'aiuto di Rivet, una Lombax di un'altra dimensione dotata di un braccio meccanico e di un grande martello che usa per combattere. Le dimensioni alternative saranno anche utilizzate a livello di gameplay per creare il tanto amato caos che contraddistingue la saga.

Come detto, avete tempo fino al 3 maggio 2021 per prenotare Ratchet & Clank Rift Apart su Amazon e ottenere così uno sconto da 10€ usando il codice "RATCHET10" (senza virgolette). Vi ricordiamo che il codice va inserito nella schermata finale, prima del completamente dell'ordine. Inoltre, come ogni prenotazione su Amazon, avete diritto alla prenotazione a prezzo minimo garantito: se prima dell'uscita il prezzo del gioco dovesse calare, questo verrà applicato anche a voi in automatico.