PS Plus: giochi gratis PS4 e PS5 di maggio 2021 indicati da un leak

Questa settimana dovrebbero essere svelati i nuovi giochi gratis PS4 e PS5 di maggio 2021. Come spesso accade, però, i leaker sono pronti a svelare in anticipo di quali si tratta. Ora, infatti, il noto insider Shpeshal Ed ha svelato che i giochi in regalo del prossimo mese potrebbero essere Godfall e Disco Elysium.

Disco Elysium è un gioco di ruolo investigativo realizzato da ZA/UM e da poco arrivato su PS4 e PlayStation 5. Godfall è invece l'esclusiva console temporale arrivata su PS5 al D1 della console. Il gioco ha sofferto in questi mesi, a causa di un responso della critica non esattamente positivo. L'aggiunta su PS Plus come gioco gratis PS5 lo aiuterebbe di certo a ottenere nuovo pubblico. In teoria, dovrebbe essere incluso anche un terzo gioco (due PS4 e uno PS5, di norma), ma il leaker non riporta altre informazioni.

Disco Elysium sarà uno dei giochi gratis del PS Plus?

Dobbiamo inoltre sottolineare che Shpeshal Ed è un leaker noto e affidabile, ma in questo caso la sua fonte non è "la solita", quindi lui per primo sottolinea di non credere troppo a queste informazioni. È possibile che solo uno dei due giochi venga incluso, o che entrambi siano regalati come giochi gratis PS4 e PS5 del PS Plus. Dobbiamo però dire che è strano che Disco Elysium sia dato in regalo dopo un mese dall'uscita: di norma i titoli arrivano al D1 o dopo parecchio tempo.

Per ora, comunque, non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni. Probabilmente l'annuncio arriverà il 28 o il 29 aprile.