Fallout 76: aggiornamento Pronti e Carichi disponibile, dettagli e dimensioni del download

Fallout 76 si evolve oggi ulteriormente con l'arrivo dell'aggiornamento di primavera "Pronti e Carichi", disponibile da oggi con un sostanzioso download che porta con sé diverse novità, di cui vediamo trailer e dettagli.

Il pacchetto ha dimensioni variabili, andando dai 58 GB di PS4 ai 65 GB di Xbox One, fino a tre diversi formati per PC (11 GB su Steam, 22 sul launcher Bethesda e addirittura 62 GB su Microsoft Store). Tra le varie introduzioni ce ne sono due che sono state particolarmente richieste dalla community: la possibilità di creare degli equipaggiamenti prestabiliti per gli attributi S.P.E.C.I.A.L. e i nuovi slot per i C.A.M.P. oltre a varie correzioni e ulteriori aggiunte per il gioco.

La prima caratteristica riguarda le Dotazioni S.P.E.C.I.A.L., applicabile a partire dal livello 25: in pratica consente di reimpostare velocemente i parametri delle abilità speciali cambiando le carte Talento e disponendole in varie maniere. Questa nuova disposizione può essere salvata in modo da poter essere richiamata velocemente all'occorrenza, con la possibilità di mantenere due slot salvati.

In maniera simile, anche la modifica alla gestione dei C.A.M.P. si basa praticamente sullo stesso principio: ovvero è possibile ottenere un altro slot per salvare un C.A.M.P. progettato e modificato, in modo da poter scegliere in ogni momento tra uno e l'altro senza dover rinunciare a uno dei due.

Tra le altre novità vengono inoltre aggiunti nuovi eventi e nuovi nemici, in particolare con l'avvio della Stagione 4 che ci vede affrontare il Commissario Caos e i robot Yukon 5 all'interno dell'avventura "Armor Ace and the Power Patrol in Cold Steel". Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al provato del nuovo aggiornamento di Primavera: Pronti e Carichi, all'interno della roadmap di aggiornamenti tracciata da Bethesda per il 2021 di Fallout 76.