Pokemon GO Fest 2021 annunciata per questa estate

Pokemon GO Fest 2021 è stata annunciata per questa estate e si tratterà ancora una volta di una festa globale interamente dedicata al gioco Niantic, con eventi dal vivo e altre iniziative incentrate sul celebre titolo mobile di Pokémon.

La Pokémon GO Fest 2021 si terrà il 17 e 18 luglio 2021, con un evento globale che dovrebbe ricalcare le orme dell'edizione precedente, caratterizzata da due giornate di sfide, avventure e ricompense speciali per tutti gli utenti appassionati.



Pokémon GO Fest 2021 tornerà questa estate



Non ci sono ancora informazioni precise sull'edizione 2021, ma considerando anche la concomitanza con il 25esimo anniversario di Pokémon e il quinto di Pokémon GO, possiamo aspettarci una festa di un certo livello.

Per il momento dobbiamo dunque aspettare aggiornamenti: "Il 2021 segna il 25esimo anniversario dei Pokémon e il quinto di Pokémon GO, dunque fidatevi di noi quando diciamo che non vorrete perdervi la Pokémon GO Fest 2021! Non vediamo l'ora di celebrare un'altra estate insieme. Rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli!" Questo è quanto riferiscono Niantic e Nintendo al riguardo.

L'anno scorso ci furono varie sfide e la possibilità di sbloccare ricompense esclusive combattendo anche contro il Team GO Rocket, dunque qualcosa del genere è previsto anche per quest'anno, con oggetti e bonus che potrebbero trovarsi solo in tale periodo. Nel frattempo, abbiamo saputo che Xerneas e Yveltal faranno il loro debutto a maggio e abbiamo visto la Forma Totem di Landorus.