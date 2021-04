Pokémon GO: parte la Settimana dei rivali e arriva la Forma Totem di Landorus

Niantic ha annunciato le ultime novità di Pokémon GO. Nel gioco AR dedicato ai mostri tascabili di Nintendo sta per partire la Settimana dei rivali e per arrivare la Forma Totem di Landorus. Si parte il alle 10:00 di martedì 13 aprile 2021 e l'evento andrà avanti fino alle 20:00 di domenica 18 aprile 2021.

La stagione delle leggende continua, quindi, con la Settimana dei rivali, un evento che celebra le rivalità tra Pokémon. Skrelp e Clauncher faranno il loro debutto in Pokémon GO. Inoltre, la Forma Totem di Landorus apparirà per la prima volta nei raid a cinque stelle.

Ecco tutti i dettagli:

Skrelp e Clauncher faranno il loro debutto in Pokémon GO! Appariranno allo stato selvatico, nei raid e negli incontri che otterrete dopo aver completato i compiti di ricerca sul campo.

Appariranno allo stato selvatico, nei raid e negli incontri che otterrete dopo aver completato i compiti di ricerca sul campo. Anche la Forma Totem di Landorus farà il suo debutto in Pokémon GO! Incontrate il Pokémon Fertilità nei raid a cinque stelle.

Incontrate il Pokémon Fertilità nei raid a cinque stelle. Divertitevi con la sfida della Settimana dei rivali nell'arena sfida globale! Collaborate con Allenatori di tutto il mondo per vincere i raid e sbloccare un bonus per ottenere il doppio di polvere di stelle da cattura per tutta la durata dell'evento!

Collaborate con Allenatori di tutto il mondo per vincere i raid e sbloccare un bonus per ottenere il doppio di polvere di stelle da cattura per tutta la durata dell'evento! I Pokémon conosciuti per le loro rivalità appariranno più spesso allo stato selvatico, tra cui Hitmonlee, Hitmonchan, Makuhita, Meditite, Zangoose, Seviper e tanti altri!

I seguenti Pokémon si schiuderanno dalle Uova da 5 km durante l'evento: Machop, Tyrogue, Elekid, Magby, Makuhita, Meditite, Zangoose e Seviper.

Le rivalità continueranno anche con Pokémon come Nidoqueen, Nidoking, Zangoose, Seviper e tanti altri che appariranno nei raid.

Divertitevi con i compiti di ricerca sul campo esclusivi dell'evento, grazie ai quali potrete incontrare Pokémon rivali come Skrelp e Clauncher.

Le nostre fonti ci dicono che il Team GO Rocket prenderà il controllo dei Pokéstop più spesso. Anche le loro mongolfiere appariranno con più frequenza!