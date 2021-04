Final Fantasy 14 Online: oltre 22 milioni di utenti registrati

Square Enix ha annunciato che il suo apprezzatissimo MMO - Final Fantasy 14 Online - ha attirato a sé più di 22 milioni di utenti in tutto il mondo, dall'uscita a oggi. Si tratta di numeri incredibile che testimoniano il successo del gioco, soprattutto considerando che la prima versione aveva fallito su tutta la linea.

Bisogna sottolineare però che questi 22 milioni di utenti comprendono tutti coloro che si sono registrati: non è il numero di utenti attivi e include anche quei giocatori che hanno solo sfruttato la prova gratuita di Final Fantasy 14 Online. In ogni caso, è un risultato incredibile e Square Enix, correttamente, lo celebra.

Il successo di Final Fantasy 14 Online è solo destinato a crescere ora che l'MMO è in arrivo su PS5. Il gioco riceverà tra non molto una versione open beta gratuita che permetterà a molti nuovi utenti di provare il gioco in versione next-gen. Tra le novità tecniche promesse vi sono tempi di caricamento più rapidi, frame rate aumentato, risoluzione 4K nativa, audio 3D e supporto al feedback aptico del DualSense.

Per il momento non abbiamo informazioni riguardo a una versione Xbox: i giocatori gradirebbero per certo, ma per ora il gioco rimane esclusivo di PC e console PlayStation. Ecco tutti i dettagli sull'open beta e sulla patch 5.5 in arrivo, la data di uscita è stata svelata.