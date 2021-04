Ratchet & Clank Rift Apart: trailer PS5 oltre 1 milione di views in sole 24 ore

Nella giornata di ieri Sony PlayStation e Insomniac Games hanno rilasciato un nuovo trailer di gameplay dedicato a Ratchet & Clank Rift Apart. Pur trattandosi di un semplice teaser del vero evento (ovvero lo State of Play, dove ci sarà un filmato da 15 minuti), il pubblico ha reagito con grande interesse facendo ottenere al filmato oltre 1 milione di visualizzazioni (come potete vedere sopra, parliamo precisamente del video inglese del canale internazionale YouTube "PlayStation"). Inoltre, il video è al momento della scrittura in 14° posizione tra i trending video.

Si tratta di un risultato notevole per Ratchet & Clank Rift Apart: la serie, pur essendo molto amata dai fan storici e avendo ottenuto consensi dalla critica, non è mai stata uno dei franchise più importanti di PlayStation nelle ultime due generazioni. Oltre 1 milioni di visualizzazioni è un numero importante anche perché sono state ottenute in circa 24 ore. Basta dare una rapida occhiata agli altri video caricati sullo stesso canale per notare che negli ultimi due mesi quasi nessun gioco è stato in grado di fare meglio.

Ratchet & Clank Rift Apart

Possiamo ad esempio vedere che Resident Evil Village è stato in grado di ottenere circa mezzo milione di views con vari video. Forspoken, il nuovo gioco di Square Enix, ha ottenuto invece 912.000 visualizzazioni col primo filmato, ma in più di un mese. Dobbiamo andare indietro di due mesi per trovare Sifu, intrigante indie dedicato alle arti marziali, con 2 milioni di visualizzazioni. L'interesse per Ratchet & Clank Rift Apart era già molto visualizzato all'epoca del primo trailer: il video di presentazione è infatti stato in grado di raggiungere 5.2 milioni di visualizzazioni in 10 mesi, più di quanto abbia fatto il trailer di annuncio di Ghost of Tsushima.

L'interesse verso Ratchet & Clank Rift Apart è quindi alto. Possibile inoltre che questo gioco sia il primo vero videogame next-gen?