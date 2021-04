Pokémon GO: Xerneas e Yveltal faranno il loro debutto a maggio, tutte le novità

Interessante anche la possibilità di liberare Moltres ombra dalle grinfie di Giovanni o la possibilità di catturare tanti Dratini il prossimo 11 maggio. Dal 29 aprile al 2 maggio, inoltre, si festeggerà l'uscita di New Pokémon GO. Per l'occasione si potranno catturare più facilmente Lotad, Cacnea, Vaporeon, Meganium, Trapinch e Ducklett, oltre che ottenere nuovi oggetti.

Nianic e The Pokémon Company hanno annunciato le tante novità di maggio 2021 di Pokémon GO . Il prossimo sarà un mese caratterizzato da grandi debutti, community day, ma anche il festeggiamento per l'uscita di New Pokémon Snap. Tra i debutti più attesi ci sono sicuramente quello dei Pokémon Leggenda Xerneas e Yveltal .

Le novità di Pokémon GO di maggio 2021

L'evento di New Pokémon Snap in Pokémon GO.

Salva Moltres ombra da Giovanni

Questo mese Giovanni avrà Moltres ombra tra le mani! Se non l'avete ancora fatto, completate l'ultima ricerca speciale del Team GO Rocket "Grossi guai ad alta quota" per ottenere un super radar Rocket. Questo vi aiuterà a rintracciare il Boss del Team GO Rocket e a salvare Moltres ombra! Potrete inoltre ricevere un super radar Rocket per la ricerca a tempo che sarà disponibile durante l'evento Leggende luminose X.

Incontri nella scoperta straordinaria di maggio

Da sabato 1° maggio alle 21 a martedì 1 giugno 2021 alla stessa ora, avrai l'opportunità di incontrare Ponyta di Galar nelle scoperte straordinarie.

Pokémon nei raid dell'evento

Per tutto il mese di maggio appariranno questi Pokémon Leggenda nei raid a cinque stelle.

Le Forme Incarnazione di Tornadus, Thundurus e Landorus continueranno ad apparire nei raid a cinque stelle fino alle 10:00 (ora locale) di martedì 4 maggio 2021.

Dalle 10:00 di martedì 4 maggio 2021 alle 10:00 di martedì 18 maggio 2021 (ora locale), Xerneas, il Pokémon Creazione, farà il suo debutto in Pokémon GO!

Dalle 10:00 di martedì 18 maggio 2021 alle 10:00 di martedì 1° giugno 2021 (ora locale), Yveltal, il Pokémon Distruzione, farà il suo debutto in Pokémon GO!

In più, nei megaraid appariranno questi Pokémon megaevoluti.

MegaVenusaur, MegaLopunny e MegaAbomasnow continueranno ad apparire nei megaraid fino alle ore 10:00 (ora locale) di martedì 4 maggio 2021.

Dalle 10:00 di martedì 4 maggio 2021 alle 17:00 di sabato 15 maggio 2021 (ora locale), MegaVenusaur, MegaCharizard Y e MegaLopunny appariranno nei megaraid.

Dalle 17:00 di sabato 15 maggio 2021 alle 10:00 di martedì 1° giugno 2021 (ora locale), MegaAmpharos, MegaHoundoom e un Pokémon a sorpresa megaevoluto appariranno nei megaraid.

Ogni mercoledì di maggio si terrà un evento Ora dei raid dalle 18:00 alle 19:00 (ora locale) durante il quale verranno presentati i Pokémon che appariranno nei megaraid durante quella settimana. Vi ricordiamo che guadagnerete PE extra completando i raid a cinque stelle durante la stagione delle leggende!

Ore del Pokémon in primo piano

Durante il mese di maggio, l'Ora del Pokémon in primo piano si svolgerà ogni martedì dalle 18:00 alle 19:00 (ora locale) e ciascuna di queste ore avrà come protagonista un Pokémon sempre diverso e un bonus speciale!

Martedì 4 maggio 2021: il Pokémon in primo piano sarà Cottonee e guadagnerete una quantità doppia di caramelle catturando Pokémon.

Martedì 11 maggio 2021: il Pokémon in primo piano sarà Dratini e guadagnerete una quantità doppia di caramelle trasferendo Pokémon.

Martedì 18 maggio 2021: il Pokémon in primo piano sarà Rattata di Alola e guadagnerete una quantità doppia di PE facendo evolvere Pokémon.

Martedì 25 maggio 2021: il Pokémon in primo piano sarà Marill e guadagnerete una quantità doppia di polvere di stelle catturando Pokémon.

Community Day di maggio

Unitevi a noi sabato 15 maggio 2021 dalle 11:00 alle 17:00 (ora locale) per un evento del Community Day! Verranno rivelati maggiori dettagli, compresi i Pokémon in evidenza, in uno dei prossimi post sul blog.

Nuovi eventi in arrivo

Speciale New Pokémon Snap: da giovedì 29 aprile 2021 a domenica 2 maggio 2021, festeggiate con noi l'uscita dell'attesissimo New Pokémon Snap.

Leggende luminose X: da martedì 4 maggio 2021 a lunedì 17 maggio 2021, Xerneas, il Pokémon Leggenda, farà il suo debutto in Pokémon GO! Insieme a lui, diversi Pokémon di tipo Drago e di tipo Folletto appariranno più spesso allo stato selvatico e per alcuni di loro sarà la prima volta in Pokémon GO. Inoltre, la nostra ricerca mostra che potrete completare alcune sfide per sbloccare ricompense durante la seconda settimana di questo evento leggendario.

Leggende luminose Y: da martedì 18 maggio 2021 a lunedì 31 maggio 2021, Yveltal, il Pokémon Leggenda, farà il suo debutto in Pokémon GO! Abbiamo anche saputo che il Team GO Rocket potrebbe avere in mente di causare qualche problema in quel momento e che i Pokémon di tipo Buio appariranno più spesso allo stato selvatico. Sembra l'occasione perfetta per usare i Pokémon di tipo Drago e di tipo Folletto che avete appena catturato. Come nell'evento Leggende luminose X, potrete sbloccare ricompense durante la seconda settimana dell'evento Leggende luminose Y completando determinate sfide.

Tenete gli occhi aperti per maggiori dettagli sugli eventi aggiuntivi del fine settimana che si svolgeranno durante il mese di maggio e tenetevi pronti per la nuova stagione che inizierà a giugno!

Offerte gratuite settimanali

Ogni lunedì di maggio, nel negozio sarà disponibile un'offerta gratuita una tantum che comprenderà un biglietto raid da remoto e altri oggetti.