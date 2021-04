Days Gone: un tema dinamico PS4 in regalo e un contest per festeggiare i due anni

Nonostante ci sia il rischio di non vedere mai un seguito, Bend Studio e Sony hanno deciso di festeggiare i 2 anni di Days Gone. Tutti i fan del divertente open world in salsa zombie potranno scaricare in questi giorni un nuovo tema dinamico per PS4 gratuito e partecipare a due concorsi pensati per loro.

Per riscattare il tema dinamico basterà utilizzare il codice QG4H-NMNN-N7P2 all'interno del PlayStation Store. Nonostante sia scritto che l'offerta è valida solo per il 26 aprile 2021, noi lo abbiamo appena riscattato.

Come ulteriori iniziative, inoltre, è stato organizzato un concorso fotografico per premiare coloro che sono in grado di catturare le migliori prospettive del mondo di Days Gone utilizzando il photomode integrato. Inoltre c'è un concorso a premi per vincere una versione Deluxe del gioco.

Uno dei magnifici scorci di Days Gone.

In teoria entrambi questi concorsi sono dedicati ai giocatori USA, ma a questo indirizzo potrete vedere se c'è un qualche cavillo per partecipare.

Vi ricordiamo che Days Gone in queste settimane è nuovamente al centro dell'attenzione. Da una parte sta per uscire la versione PC del gioco, dall'altra Sony non avrebbe intenzione di sviluppare Days Gone 2, con i fan che hanno organizzato una raccolta firme per convincerla a cambiare idea.