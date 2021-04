Lost Soul Aside: 18 minuti di gameplay PlayStation per il sorprendente hack & slash

Non so se vi ricordate di Lost Soul Aside. Si tratta di un gioco annunciato nel 2016 dallo sviluppatore cinese Yang Bing, iniziato come un progetto individuale. A distanza di 5 anni le cose si sono evolute e adesso UltiZeroGames è pronta a mostrare nuovamente il suo gioco per una generica PlayStation. Questa volta attraverso 18 minuti di intenso gameplay, nel quale è possibile ammirare tutte le qualità di questa esperienza.

Similmente ad altri prodotti arrivati dalla Cina, uno su tutti lo spettacolare Black Myth: Wukong, le potenzialità di Lost Soul Aside sembravano enormi, soprattutto considerando che si trattava del lavoro di una sola persona.

A distanza di 5 anni, Yang Bing è pronto a mostrare i frutti del suo lavoro. Un lavoro che ha beneficiato del programma China Hero Project imbastito da Sony. In questo modo Bing ha potuto creare il suo studio, UltiZeroGames, ingrandendo il team al lavoro sul progetto. Che adesso è formato da quasi 30 persone.

Il gioco si presenta come un action open world caratterizzato da combattimenti stilish alla Devil May Cry e una grafica molto curata, una cosa che fa pensare al fatto che Lost Soul Aside arriverà su PlayStation 5, al posto di PS4 come inizialmente annunciato. Si tratta comunque di un lavoro notevole, soprattutto considerando che si tratta di un team debuttante e comunque di dimensioni molto ridotte.

Cosa ve ne pare?